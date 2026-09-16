Минобороны РФ: треть окруженных в «Резниковском котле» боевиков ВСУ уничтожена

ВС РФ с начала месяца в кольце окружения в Харьковской области уничтожили свыше 600 военнослужащих ВСУ.
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