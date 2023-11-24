Снайперы ВС РФ остановили ротацию ВСУ на южнодонецком фронте

Снайперские группы ВС РФ продолжают уничтожать противника на южнодонецком фронте. О работе российских военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции (СВО) 24 ноября рассказал корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.
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