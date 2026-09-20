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Перу: Официальные лица объявили о планах продлить чрезвычайное положение (ЧП) в провинциях Трухильо,...

Перу: Официальные лица объявили о планах продлить чрезвычайное положение (ЧП) в провинциях Трухильо, Виру и Чепен департамента Ла-Либертад на 60 дней с 23 сентября по 22 ноября на фоне волны преступности по всему департаменту.

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