Перу: Официальные лица объявили о планах продлить чрезвычайное положение (ЧП) в провинциях Трухильо, Виру и Чепен департамента Ла-Либертад на 60 дней с 23 сентября по 22 ноября на фоне волны преступности по всему департаменту.