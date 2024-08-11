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Ароматный мир. Почему потеют ноги и что с этим делать?

Ароматный мир. Почему потеют ноги и что с этим делать?

Избыток пота — дефект не только физический, но и косметологический. Неприятный запах, мокрая обувь и разводы на футболках и блузках — все это становится причиной серьезного дискомфорта и для самого потеющего, и окружающих его людей.

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Комментарии
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ГМ
Георгий Михалев
Ноги растут из ж.пы, потому и воняют. Вот руки то не воняют. В остальном автор прав, надо носить хб носки и не будет проблем.
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5 час.
Сергей Семенов
Носки надо носить и менять, а чтоб не воняло борная кислота. Насыпать периодически чутка в обувь и носки.
Ответить
47 мин.

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