Терапевт Тен: человек может заразить домашнего питомца глистами

Традиционно считается, что только животные могут передавать своим хозяевам разные опасные болезни. Однако врач-терапевт Зарема Тен в беседе с порталом News заявила, что и питомцы могут получить от человека неприятный «сюрприз».
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