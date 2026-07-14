Власти Самарской области сообщили о продлении лимитов на продажу топлива

В Самарской области с 13 июля 2026 года продлены временные ограничения на реализацию топлива. Об этом на брифинге сообщил врио министра промышленности и торговли региона Денис Гурков, чьи слова приводит "Коммерсантъ".
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