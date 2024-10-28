Собянин назвал основные направления развития массового спорта в Москве

Модернизируются знаковые спортивные объекты Москва продолжит развитие спортивной инфраструктуры. Как отметил Сергей Собянин, реконструируются знаменитые объекты, строятся новые спортивные площадки, внедряются проекты бесплатных тренировок.
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