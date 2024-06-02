Telegraph заявила о переориентации MИ-5 с террористов на шпионов

Британские власти поручили национальной службе контрразведки МИ-5 (MI5) сосредоточить внимание на шпионах из Ирана, Китая и России, а не на борьбе с терроризмом, сообщает 1 июня газета The Telegraph со ссылкой на источник.
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