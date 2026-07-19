Синоптик Леус спрогнозировал жаркую погоду в Москве

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал жаркую погоду в Москве 19 июля. По его словам, сегодня столица будет ощущать влияние северной периферии обширного барического максимума.
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