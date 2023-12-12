ВСУ шесть раз побеждали российскую армию в американских настольных играх

ЛК

Любовь Кузьмина

Главное в США это не вояки, а печатный станок.Сколько хотят, столько и напечатают.Но интересно они устроились, весь мир считает в долларах и покупает доллары.Покупают все и вся. а мы говорим:"Сила не в деньгах, а в правде". И каждый из нас мечтает обзавестись несметным количеством этих "фантиков", но конечно никогда об этом никому не скажем.