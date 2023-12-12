Приазовское побоище: обнулить гвардию Зеленского помогли стратеги из США Александр Ситников Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Бандеровцы, ведущие бои под Авдеевкой, горько жалуются на острую нехватку снарядов.
ВСУ шесть раз побеждали российскую армию в американских настольных играх
Комментарии
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Владимир Ботюк
А играли пиндосы видно в дурака.
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17 час.
Андрей ПандовРихтер
Пиндосов били в Корее, Вьетнаме, Арденнах, Афгане... В Ираке они просто купили генералов Саддама. Какой дурак решил, что они умеют воевать?
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16 час.
ЛК
Любовь Кузьмина
Главное в США это не вояки, а печатный станок.Сколько хотят, столько и напечатают.Но интересно они устроились, весь мир считает в долларах и покупает доллары.Покупают все и вся. а мы говорим:"Сила не в деньгах, а в правде". И каждый из нас мечтает обзавестись несметным количеством этих "фантиков", но конечно никогда об этом никому не скажем.
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11 час.
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