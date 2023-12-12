ВСУ шесть раз побеждали российскую армию в американских настольных играх

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Комментарии
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Владимир Ботюк
А играли пиндосы видно в дурака.
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17 час.
Андрей ПандовРихтер
Пиндосов били в Корее, Вьетнаме, Арденнах, Афгане... В Ираке они просто купили генералов Саддама. Какой дурак решил, что они умеют воевать?
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16 час.
ЛК
Любовь Кузьмина
Главное в США это не вояки, а печатный станок.Сколько хотят, столько и напечатают.Но интересно они устроились, весь мир считает в долларах и покупает доллары.Покупают все и вся. а мы говорим:&quot;Сила не в деньгах, а в правде&quot;. И каждый из нас мечтает обзавестись несметным количеством этих &quot;фантиков&quot;, но конечно никогда об этом никому не скажем.
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11 час.

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