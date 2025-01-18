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Израильский кабмин обсудил соглашение об освобождении заложников

Израильский кабмин обсудил соглашение об освобождении заложников

Правительство Израиля одобрило соглашение об освобождении заложников в Газе Израильское правительство утвердило соглашение о прекращении боевых действий в секторе Газа и освобождении удерживаемых заложников, сообщили представители канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

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