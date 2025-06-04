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WSJ: США перенаправили взрыватели для ракет своим ВВС вместо Украины

WSJ: США перенаправили взрыватели для ракет своим ВВС вместо Украины

Американские власти перенаправили на нужды ВВС США компоненты для ракет, обещанные Украине. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal The Wall Street Journal The Wall Street Journal The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

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