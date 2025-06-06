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Царьград

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Эксперт рассказал о сомнительных автозаправках в Новосибирске

Эксперт рассказал о сомнительных автозаправках в Новосибирске

На небольших АЗС, не входящих в крупные сети, могут хуже следить за качеством топлива. Поэтому заправляться там всегда рискованно.

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