От 18 до 79 лет: в каком возрасте крымчане вступали в брак на прошлой неделе

За прошлую неделю отделы ЗАГС Крыма приняли 235 заявлений о регистрации заключения брака. Об этом сообщили в пресс-службе Минюста РК Больше всего заявлений подали в Симферополе (49), Симферопольском районе (41), Бахчисарае (26), Евпатории (25) и Керчи (18).