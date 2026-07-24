От 18 до 79 лет: в каком возрасте крымчане вступали в брак на прошлой неделе

За прошлую неделю отделы ЗАГС Крыма приняли 235 заявлений о регистрации заключения брака. Об этом сообщили в пресс-службе Минюста РК Больше всего заявлений подали в Симферополе (49), Симферопольском районе (41), Бахчисарае (26), Евпатории (25) и Керчи (18).
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