В Тамбове прошёл молебен по случаю вступления в должность Евгения Первышова

Накануне в нижнем храме Спасо-Преображенского кафедрального собора митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил молебен по случаю вступления в должность врио главы Тамбовской области Евгения Первышова.
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