Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

108 подписчиков

Уилли Эрнангомес принял предложение «Барселоны». Хуан Эрнангомес думает

Братья Уилли (29 лет, 211 см) и Хуан (27 лет, 206 см) Эрнангомесы могут объединиться в «Барселоне». Уилли принял предложение каталонского клуба, Хуан пока думает.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх