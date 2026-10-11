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Царьград

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19-летних влюбленных нашли мертвыми в гараже Нижнем Новгороде

19-летних влюбленных нашли мертвыми в гараже Нижнем Новгороде

Что известно о трагедии на данный момент. В Нижнем Новгороде в одном из гаражей нашли без признаков жизни парня и девушку.

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