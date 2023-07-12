Пригожин нужен Путину, а Путин Пригожину

Все ярые критики Пригожина, а в их числе популярные блогеры и телеведущие, которые размазывали шефа «музыкантов», были в одночасье посрамлены заявлением Пескова о встрече в Кремле президента России с Пригожиным и 35 командирами «Вагнера».
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