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Пригожин нужен Путину, а Путин Пригожину

Пригожин нужен Путину, а Путин Пригожину

  Все ярые критики Пригожина, а в их числе популярные блогеры и телеведущие, которые размазывали шефа «музыкантов», были в одночасье посрамлены заявлением Пескова о встрече в Кремле президента России с Пригожиным и 35 командирами «Вагнера».

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