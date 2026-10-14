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Аргументы и Факты

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Раскрыта причина госпитализации рэпера P. Diddy из тюремной камеры

Раскрыта причина госпитализации рэпера P. Diddy из тюремной камеры

Рэпер Шон Комбс, известный под псевдонимом P. Diddy, травмировал голову в месте заключения. Как сообщает Page Six, причиной стал удар о двухъярусную кровать.

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