Депутат рассказал, чем можно помочь многодетным беременным женщинам

Например, помочь многодетным найти время на поездки в женскую консультацию, анализы, обследования и посещение специалистов В Госдуме предлагают распространить на всю страну несколько мер поддержки многодетных женщин, чтобы сохранить их репродуктивное здоровье.
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