Нигерия: По меньшей мере два человека были убиты вооруженными пастухами возле общин Мбакорья и Мбаивен в муниципальном округе Томбо, район местного самоуправления Лого (LGA), штат Бенуэ, в утренние часы по местному времени 1 августа.