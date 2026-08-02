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Контрафронт

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Нигерия: По меньшей мере два человека были убиты вооруженными пастухами возле общин Мбакорья и...

Нигерия: По меньшей мере два человека были убиты вооруженными пастухами возле общин Мбакорья и Мбаивен в муниципальном округе Томбо, район местного самоуправления Лого (LGA), штат Бенуэ, в утренние часы по местному времени 1 августа.

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