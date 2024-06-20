Во Франции призвали Киев вернуться к стамбульским соглашениям

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лина любимцева

И что, НАШИ тоже поведутся на "Стамбульские соглашения"? И СДАДУТ Украине Херсонскую и Запорожскую области, чтобы потом была возможность "проехаться" по этим территориям в Крым? С них станется.... Единожды предавший... СТАМБУЛЬСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ - ПРОЕХАЛИ!! И возврата к ним не должно быть. Прошлое время!!