Украине следует вернуться к соглашениям, достигнутым в Стамбуле в 2022 году. Об этом сообщил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своем микроблоге в соцсети Х*.
Во Франции призвали Киев вернуться к стамбульским соглашениям
Комментарии
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лл
лина любимцева
И что, НАШИ тоже поведутся на "Стамбульские соглашения"? И СДАДУТ Украине Херсонскую и Запорожскую области, чтобы потом была возможность "проехаться" по этим территориям в Крым? С них станется.... Единожды предавший... СТАМБУЛЬСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ - ПРОЕХАЛИ!! И возврата к ним не должно быть. Прошлое время!!
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