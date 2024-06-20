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Во Франции призвали Киев вернуться к стамбульским соглашениям

Во Франции призвали Киев вернуться к стамбульским соглашениям

Украине следует вернуться к соглашениям, достигнутым в Стамбуле в 2022 году. Об этом сообщил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своем микроблоге в соцсети Х*.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
И что, НАШИ тоже поведутся на &quot;Стамбульские соглашения&quot;? И СДАДУТ Украине Херсонскую и Запорожскую области, чтобы потом была возможность &quot;проехаться&quot; по этим территориям в Крым? С них станется....  Единожды предавший... СТАМБУЛЬСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ  - ПРОЕХАЛИ!! И возврата к ним не должно быть. Прошлое время!!
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12 час.

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