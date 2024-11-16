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У «Питтсбурга» 11 поражений в последних 14 играх. Клуб пропустил больше всех в сезоне НХЛ (77 голов в 19 матчах) и имеет худшую разницу шайб (минус 26)

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