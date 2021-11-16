Име Удока: «Кантер не играет по баскетбольным причинам, это не связано с его взглядами»

Главный тренер «Бостона» Име Удока прокомментировал ситуацию с центровым Энесом Кантером, который занимает активную политическую позицию и практически не выходит на площадку в новом сезоне.

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