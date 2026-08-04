Украина: российские ракеты поразили несколько районов Киева, что вызвало пожары в Оболонском, Святошинском, Деснянском и Киево-Святошинском районах по состоянию на раннее утро по местному времени; Об утечке аммиака в результате нападения также сообщили в Голосеевском районе на фоне продолжающихся экстренных работ.