В России упала продуктивность удаленных сотрудников

Компании фиксируют все больше данных об активности сотрудников, но это не повышает эффективность В 2026 году российские работодатели фиксируют рекордный объем данных о персонале: используют трекеры активности, DLP‑системы, учитывают время, проведенное в мессенджерах.
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