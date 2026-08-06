Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

В России упала продуктивность удаленных сотрудников

В России упала продуктивность удаленных сотрудников

Компании фиксируют все больше данных об активности сотрудников, но это не повышает эффективность В 2026 году российские работодатели фиксируют рекордный объем данных о персонале: используют трекеры активности, DLP‑системы, учитывают время, проведенное в мессенджерах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии