Дом в Сан-Франциско продается за 488 тысяч долларов, но въехать в него можно будет только в 2053 году

В фешенебельном районе Русский холм в Сан-Франциско недавно выставили на продажу шикарный особняк. Комфортный дом с тремя спальнями стоит всего полмиллиона долларов, но куда интереснее подвох, который спрятали в объявлении риелторы.
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