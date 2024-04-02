В Татарстане в этом году пройдут более 80 различных фестивалей и праздников

О самых интересных из них расскажем в нашем материале.фото: Ольга Сапожникова/ГлагоL--> Министерство культуры Татарстана представило карту культурно-массовых мероприятий, которые пройдут в этом году на территории республики.
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