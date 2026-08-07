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FiNE NEWS

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«Двойная выплата и надбавка за уход»: Кому с 1 сентября повысят пенсию без заявлений

С 1 сентября 2026 года страховые пенсии автоматически повысят трём категориям граждан: тем, кому в августе исполнилось 80 лет, получателям I группы инвалидности и пенсионерам, которые в прошлом месяце завершили трудовую деятельность.

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