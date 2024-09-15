Украине пора поднимать градус напряжения – генерал Кривонос

Vasily Golov у РФ армия 1,2 млн военных.50% в зоне СВО.Все это прибудет на Украину.Что от нее останется?

VG Vasily Golov Угрозы, которая якобы исходит от России, для всех стран Европы по факту нет.Нет смысла с ней воевать.Крыши от СШАу Европы не будет.С Фрацией воевали,с Германией воевали,со Швецией воевали,с Финляндией воевали.С Австро-Венгрией были союзниками при разделе Польши.