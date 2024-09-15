Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Украине пора поднимать градус напряжения – генерал Кривонос

Украине пора поднимать градус напряжения – генерал Кривонос

Уставшая от войны Европа попытается принудить Украину к заключению мира, поэтому бандеровцы должны поднимать градус эскалации.

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Комментарии
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Vasily Golov
у РФ армия 1,2 млн военных.50% в зоне СВО.Все это прибудет на Украину.Что от нее останется?
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15 час.
VG
Vasily Golov
Угрозы, которая якобы исходит от России, для всех стран Европы по факту нет.Нет смысла с ней воевать.Крыши от СШАу Европы не будет.С Фрацией воевали,с Германией воевали,со Швецией воевали,с Финляндией воевали.С Австро-Венгрией были союзниками при разделе Польши.
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14 час.
Дмитрий Боев
Если вспомнить, из каких стран национальные воинские флрмирования шли с Гитлером, так аккурат всё НАТО и получится. А многие - вроде Венгрии, Франции, Испании и ещё некоторых, так вообще до конца с ним оставались...
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14 час.

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