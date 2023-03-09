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Лукашенко раскрыл подробности дрон-атаки на российский самолет ДРЛО А-50

Лукашенко раскрыл подробности дрон-атаки на российский самолет ДРЛО А-50

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и оповещения A-50 прибыл в Белоруссию в рамках слаживания региональной группировки войск Союзного государства, был задействован в совместных учениях, проходивших с 16 января по 1 февраля этого года.

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