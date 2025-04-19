Кабмин учредил стипендию имени Владимира Жириновского в 15 тысяч рублей

Кабмин учредил стипендию имени Владимира Жириновского в области востоковедения и госуправления. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, об этом сообщается в Telegram-канале правительства РФ.
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