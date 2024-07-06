Илон Маск признался, что позднее раскрытие информации о наличии у него крупн...

Илон Маск признался, что позднее раскрытие информации о наличии у него крупного пакета акций Twitter было результатом ошибкиПокупке Илоном Маском (Elon Musk) социальной сети Twitter в октябре позапрошлого года, которую он позже переименовал в X, предшествовало приобретение достаточно крупного пакета акций.