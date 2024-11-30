CNN: Уолтц продвигает идею прекращения огня на Украине на период переговоров

Будущий помощник избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц рассматривает ряд предложений по урегулированию украинского конфликта, включая прекращение огня на период переговоров, сообщает ТАСС со ссылкой на источники телекомпании CNN.
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