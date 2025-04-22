Строгость и пунктуальность: как немецкие привычки могут раздражать Ирэн ОрлонскаяМножество людей, которые имели возможность жить или работать в Германии, замечают, что местные жители значительно отличаются от своих соседей.
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