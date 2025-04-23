Великий флотоводец Михаил Лазарев

На счету Лазарева несколько сложнейших кругосветных экспедиций и открытие далекой Антарктиды. Выдающийся исследователь, талантливый ученый и кавалер высоких государственных наград, командующий Черноморским флотом стал одним из основателей Новороссийска.
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