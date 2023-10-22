Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Natalya Artamonova
    Не должно быть так. Ну никак не должно...нельзя таких назад...это аморально. Народ разве сможет верить верхам, у кото...Планирующие верну...
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Планирующие вернуться в Россию Галкин* и Пугачева, могут оказаться агентами западных спецслужб.

Планирующие вернуться в Россию Галкин* и Пугачева, могут оказаться агентами западных спецслужб.

Интересная жизнь с Vera Star Интернет пространство продолжают сотрясать скандальные новости связанные с Максимом Галкиным* и его звездной супругой Аллой Борисовной Пугачевой.

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Комментарии
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Людмила Голованова
Удивительная страна Россия!она наверно, единственная, которая выпускает назад своих граждан, которые обливали грязью и народ и власть и саму страну! А ведь людей не изменишь. Как были вражины, так ими и остались. И с наглой мордой опять везде пролезут.
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7 час.
Юрий Золотарев
Да пошшёл он в Ж..., этот суккинсын Галкин!! Мерзость, которая разоблачила себя, как только стране (России) стало нелегко!
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5 час.
NA
Natalya Artamonova
Не должно быть так. Ну никак не должно...нельзя таких назад...это аморально. Народ разве сможет верить верхам, у которых двойные стандарты. Или люди, составляющие народонаселение государства действительно могут быть унижены . О каком патриотизме тогда может идти речь...неужели везде сплошное лицемерие, ..???!
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3 час.

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