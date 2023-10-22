Планирующие вернуться в Россию Галкин* и Пугачева, могут оказаться агентами западных спецслужб.

Людмила Голованова Удивительная страна Россия!она наверно, единственная, которая выпускает назад своих граждан, которые обливали грязью и народ и власть и саму страну! А ведь людей не изменишь. Как были вражины, так ими и остались. И с наглой мордой опять везде пролезут.

Юрий Золотарев Да пошшёл он в Ж..., этот суккинсын Галкин!! Мерзость, которая разоблачила себя, как только стране (России) стало нелегко!