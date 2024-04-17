Опозоренная Муцениеце ответила Кологривому — не стала отрицать связь с женатым

Звезда «Закрытой школы» попала в неловкую ситуацию. Агата Муцениеце и Никита Кологривый СоцсетиАгата Муцениеце попала в неприятный скандал, связавшись не с тем мужчиной — коллегой по цеху Никитой Кологривым.
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