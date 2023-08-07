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Праздник святого Ермолая и Марьев день 8 августа 2023 года: что можно и что нельзя делать, приметы, молитва

Праздник святого Ермолая и Марьев день 8 августа 2023 года: что можно и что нельзя делать, приметы, молитва

Праздник святого Ермолая и Марьев день 8 августа 2023 года: что можно и что нельзя делать, приметы, молитва Ксения Ксеновская8 августа верующие отмечают древний православный праздник, посвященный памяти святых Ермолая, Моисея и Параскевы Римской.

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