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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Реал» выиграл оба матча после возвращения Моуринью с общим счетом 6:2

« Реал » начал сезон с двух побед. Команда Жозе Моуринью, вернувшегося на должность главного тренера мадридцев этим летом, сегодня разгромила « Сосьедад » со счетом 4:1.

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