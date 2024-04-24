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«Челси» может уволить Почеттино в случае непопадания в еврокубки. Пока клуб не принял решение

Как сообщает The Telegraph, несмотря на вылет команды из Кубка Англии после поражения от «Манчестер Сити» (0:1) и разгромное поражение от «Арсенала» (0:5) в АПЛ, руководство «Челси» продолжает поддерживать аргентинца, признавая тот факт, что ему приходилось работать в трудных обстоятельствах.

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