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"Нашу песню не задушишь!": Shaman исполнил новый хит у посольства США

"Нашу песню не задушишь!": Shaman исполнил новый хит у посольства США

Shaman исполнил новый хит "Душа на распашку" на концентре-митинге у здания посольства США. Мероприятие приурочено к блокировке YouTube-канала исполнителя "Нашу песню не задушишь!" – выкрикнул певец.

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