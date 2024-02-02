На пасяджэнні Бабруйскага райвыканкама абмеркавалі развіццё жывёлагадоўлі

Якія меры прадпрыняты і якія ў стадыі ажыццяўлення для павелічэння ў раёне валавой вытворчасці малака? Што перашкаджае асобным сельгасарганізацыям дасягнуць мінулагодніх паказчыкаў у малочнай жывёлагадоўлі? Як палепшыць сітуацыю з узнаўленнем статка? Якія прычыны прывялі і як папярэдзіць у далейшым выпадкі падзяжу жывёлы? Гэтыя і іншыя тэмы былі ра .