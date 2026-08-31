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Актуальные комментарии

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Ритейл в шаговой доступности

Ритейл в шаговой доступности

Жилые комплексы постепенно становятся самостоятельными центрами повседневной жизни: внутри них появляются рестораны, магазины, фитнес, салоны и другие сервисы.

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