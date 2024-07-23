Тиктокерша разоблачила измену чьего-то мужа быстрее, чем он успел добраться домой

Никогда не забывайте, что в современном мире за вами постоянно следят. Если не буквальные детективы и сыщики, то камеры видеонаблюдения, а если не они, то блогеры и просто люди, снимающие видео, в чей кадр вы можете попасть.
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