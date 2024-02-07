Режиссер открытия Сочи-2014: «Эмоционально Игры уже не воспринимаются как грандиозное событие. Пекин-2022 не вызывал такого интереса, как раньше»

Болтенко был режиссером-постановщиком открытия Олимпийских игр-2014. – Какая церемония открытия Олимпийских игр, по вашему мнению, самая крутая? – Мне очень понравилась церемония в Пекине-2008 Чжана Имоу.
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