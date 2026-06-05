Переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером. 05.06.2026

Переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером. 05.06.2026Из сделанных заявлений:- Просьба о прекращении ударов по Киеву пришла по официальным каналам;- Путин заявил, что удары по Киеву не наносились с нуля часов сегодняшних суток;- Россия не договаривалась с Украиной о более широком перемирии на три дня, о котором заявляли в Киеве, сообщил Владимир Путин;- Путин заявил, что украинская сторона значительно снизила количество атак;- Трамп не останавливается в своих попытках внести вклад в урегулирование российско-украинского конфликта;- Путин заявил на встрече с Уиткоффом и Кушнером, что контакты подобного рода всегда идут на пользу;- Путин подчеркнул, что Уиткофф и Кушнер после Москвы отправятся в Киев;- Российский лидер заявил, что Москве комфортно работать с Уиткоффом и Кушнером.