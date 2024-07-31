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Светлов о Мичкове: «В НХЛ его ждут, встречают, это очень важно. Масштаб таланта позволяет ему провести предстоящий сезон в первых двух звеньях «Филадельфии»

19-летний форвард подписал с «Филадельфией» 3-летний контракт. – По сути, Мичков на уровне КХЛ полноценно начинал именно у вас в «Сочи».

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