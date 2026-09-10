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Царьград

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В Забайкалье отремонтировали 10 км самой длинной трассы региона

В Забайкалье отремонтировали 10 км самой длинной трассы региона

На региональной автомобильной дороге Могойтуй – Сретенск – Олочи, протяжённость которой является наибольшей среди трасс Забайкалья, завершились работы по капитальному ремонту одного из участков.

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