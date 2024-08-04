Актрису Нину Гуляеву перевели из реанимации в общую палату

Народную артистку РФ Нину Гуляеву перевели из реанимации в общую палату, сообщает РЕН-ТВ в Telegram. Ранее 93-летная артистка была госпитализирована с сильными болями в животе в одну из столичных больниц.
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